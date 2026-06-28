11 стран Европы потребовали запретить гимнастам флаг и гимн РФ на турнирах

«Федерация гимнастики Германии направила запрос в Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) от 11 национальных федераций», сказал Хартманн.

При этом месяцем ранее исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) принял решение снять санкции с представителей России и Беларуси. Чуть позже аналогичное решение принял и исполком European Gymnastics.



World Gymnastics полностью отстранила от соревнований российских и белорусских спортсменов в марте 2022 года на фоне событий на Украине. Впоследствии санкции были постепенно смягчены - с 2024 года им разрешили выступать в индивидуальном порядке в нейтральном статусе, однако участие в командных дисциплинах для них оставалось закрытым.

Ранее российских и белорусских пловцов допустили к международным турнирам с флагом и гимном, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».