Путин: РФ не позволит противнику создать выгодные условия для переговоров

«Мы не дадим им такого шанса», – заявил глава государства. По его словам, удары по гражданской инфраструктуре наносятся как для причинения ущерба, так и для подпитки «информационной операции» в рамках противоборства с РФ.

Российский лидер отметил, что цель таких действий Киева – породить неуверенность в российском обществе, довести до раскола или заставить Россию приостановить наступление на линии боевого соприкосновения, с целью создать условия для начала переговоров на выгодных для противника условиях.

Путин назвал это террористическими вылазками, которые «никак не влияют на ситуацию на фронте».

Ранее президент РФ заявил, что безопасность России и ее граждан будет обеспечена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

