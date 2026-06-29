Путин: В Москве ждут представителей США и готовы продолжить переговоры

В Москве ждут представителей американских властей и готовы продолжить переговоры, сообщил журналисту Павлу Зарубину президент России Владимир Путин.

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По его словам, во время саммита в Анкордиже на Аляске Москва была согласна пойти на предложенные президентом США Дональдом Трампом компромиссы, однако «никто не ставил никаких подписей».

Российский лидер отметил, что в Анкоридже обсуждали определенные сценарии завершения конфликта. Путин назвал Трампа опытным политиком, который знает, что делает.

Президент России отметил, что переговоры по Украине могут пройти в Белоруссии, если до этого дойдет.

Ранее стало известно, что президент США допустил отказ от «пониманий Анкориджа», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
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