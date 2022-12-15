В шести регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили утром 15 декабря в ряде регионов Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные украинского официального ресурса для оповещения.
Сирены включились в 07:09 (08:09 мск) в Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Сумской областях, пишет RT.
Тревога продлилась порядка 40 минут. Около 08:47 по Москве появились сообщения о снятии оповещений.
Между тем украинские СМИ сообщили, что в городе Очакове в Николаевской области прогремел взрыв, подробности не уточняются.
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