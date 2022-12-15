В шести регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили утром 15 декабря в ряде регионов Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные украинского официального ресурса для оповещения.

США заявили, что конфликт на Украине не завершится до конца года

Сирены включились в 07:09 (08:09 мск) в Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Сумской областях, пишет RT.

Тревога продлилась порядка 40 минут. Около 08:47 по Москве появились сообщения о снятии оповещений.

Между тем украинские СМИ сообщили, что в городе Очакове в Николаевской области прогремел взрыв, подробности не уточняются.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры