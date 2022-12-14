США заявили, что конфликт на Украине не завершится до конца года
США считают, что ситуация на поле боя на Украине не позволяет делать вывод, что конфликт завершится до конца года. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, передает РИА Новости.
По его мнению, активная фаза боевых действий на Украине будет продолжаться «еще некоторое время».
Российские власти не собираются объявлять рождественское или новогоднее перемирие не Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он уточнил, что Москва не получала никаких предложений на этот счёт ни от кого. Таким образом пресс-секретарь президента ответил на вопрос, возможно ли такого рода перемирие в случае соответствующей инициативы со стороны украинских властей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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