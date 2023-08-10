В Ровненской области Украины загорелась нефтебаза

Нефтебаза загорелась в Ровненской области Украины. Об этом заявил глава военной администрации региона Виталий Коваль.

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«Ночью Ровенщина столкнулась с массовой атакой беспилотниками ... разрушена нефтебаза на Дубенщине», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

В ночь на 10 августа на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, напоминает RT. Местные власти заявляли о работе систем противовоздушной обороны в Киевской области. Кроме того, сообщалось о взрывах в Черниговской и Хмельницкой областях, пишет «Свободная пресса».

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Фото: kv.dsns.gov.ua
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