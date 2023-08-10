В Ровненской области Украины загорелась нефтебаза
10 августа 202308:58
Нефтебаза загорелась в Ровненской области Украины. Об этом заявил глава военной администрации региона Виталий Коваль.
«Ночью Ровенщина столкнулась с массовой атакой беспилотниками ... разрушена нефтебаза на Дубенщине», — написал чиновник в своем Telegram-канале.
В ночь на 10 августа на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, напоминает RT. Местные власти заявляли о работе систем противовоздушной обороны в Киевской области. Кроме того, сообщалось о взрывах в Черниговской и Хмельницкой областях, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве увеличат число медленных зон для электросамокатов
- В Ровненской области Украины загорелась нефтебаза
- Балицкий заявил, что ВСУ не дошли даже до первой линии российской обороны
- Замглавы МИД Галузин: Microsoft оказывает поддержку Киеву
- Мятежники Нигера объявили о формировании нового правительства
- В Домодедове потушили пожар в автосервисе на площади 1200 «квадратов»
- CNN: Киев передал США первый доклад об использовании кассетных боеприпасов
- Кандидата в президенты Эквадора убили после предвыборного митинга
- Суд арестовал жителя Приамурья, собиравшегося воевать на стороне ВСУ
- Игрок «Динамо» Норманн испугался атаки беспилотников на «Москва Сити» и покинул Россию
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru