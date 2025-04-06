Илон Маск заявил о необходимости прекратить конфликт на Украине
6 апреля 202502:31
Американский миллиардер и политик Илон Маск заявил о необходимости прекратить конфликт вокруг Украины, сообщает РИА Новости.
По его словам, те, кто выступает за продолжение военных действий — лицемеры и лжецы. «Бойню молодых и старых необходимо прекратить, пришло время остановиться, эту машину смерти необходимо остановить», — указал предприниматель.
Ранее Маск рассказал, чем завершится украинский кризис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Торговая война Трампа — стратегический подарок Си Цзиньпину
- ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома Украины
- ВСУ атакуют Ростовскую область
- Илон Маск заявил о необходимости прекратить конфликт на Украине
- «Роснано» подала иск к Чубайсу и другим экс-руководителям компании
- В Дубае расследуют падение воздушного шара с российскими туристами
- Жители США протестуют против Трампа
- Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в выходные
- В Афганистане нашли самого старого человека в мире
- Глава Минфина США: Зеленский скандалом смог сорвать самую простую сделку
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru