Илон Маск заявил о необходимости прекратить конфликт на Украине

Американский миллиардер и политик Илон Маск заявил о необходимости прекратить конфликт вокруг Украины, сообщает РИА Новости.

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По его словам, те, кто выступает за продолжение военных действий — лицемеры и лжецы. «Бойню молодых и старых необходимо прекратить, пришло время остановиться, эту машину смерти необходимо остановить», — указал предприниматель.

Ранее Маск рассказал, чем завершится украинский кризис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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