Илон Маск заявил о необходимости прекратить конфликт на Украине

Режим повышенной готовности введен в Кузбассе для устранения последствий сильного ветра Решение о создании новой Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев в РФ назвали своевременным Небольшой шторм спровоцировал новые выбросы мазута на нескольких участках побережья Анапы Действующий обладатель Кубка Гагарина Магнитогорский «Металлург» выбыл из турнира