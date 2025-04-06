В Дубае расследуют падение воздушного шара с российскими туристами

В Дубае расследуется инцидент с жесткой посадкой воздушного шара с туристами, среди которых были россияне, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

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Все травмы, полученные людьми, были легкими или средней степени тяжести. Пострадавшим была оказана немедленная медицинская помощь. По предварительным данным, инцидент произошел из-за ухудшения погодных условий во время посадки.

В настоящее время проводится расследование.

Распространяемая в СМИ информация о якобы гибели туристов при падении экскурсионного воздушного шара в ОАЭ является ложной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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