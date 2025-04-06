В Дубае расследуют падение воздушного шара с российскими туристами
В Дубае расследуется инцидент с жесткой посадкой воздушного шара с туристами, среди которых были россияне, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Все травмы, полученные людьми, были легкими или средней степени тяжести. Пострадавшим была оказана немедленная медицинская помощь. По предварительным данным, инцидент произошел из-за ухудшения погодных условий во время посадки.
В настоящее время проводится расследование.
Распространяемая в СМИ информация о якобы гибели туристов при падении экскурсионного воздушного шара в ОАЭ является ложной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru