В Дубае расследуют падение воздушного шара с российскими туристами

Все травмы, полученные людьми, были легкими или средней степени тяжести. Пострадавшим была оказана немедленная медицинская помощь. По предварительным данным, инцидент произошел из-за ухудшения погодных условий во время посадки.

В настоящее время проводится расследование.

Распространяемая в СМИ информация о якобы гибели туристов при падении экскурсионного воздушного шара в ОАЭ является ложной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

