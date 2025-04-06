«Роснано» подала иск к Чубайсу и другим экс-руководителям компании

Российская корпорация «Роснано» подала иск в московский арбитражный суд к бывшим руководителям компании, сообщает «РЕН ТВ».

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Среди них — Анатолий Чубайс. Суд определил частично удовлетворить обеспечительные меры и наложить арест на деньги и имущество Чубайса и ряда экс-руководителей «Роснано» в общей сложности на 5,6 миллиардов рублей.

Ранее суд в Москве также заключил под стражу исполнительного директора корпорации Бориса Подольского и директора по методологии учета, налогообложению и отчетности Марину Касенкову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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