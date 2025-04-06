Жители США протестуют против Трампа
Несколько тысяч жителей Вашингтона вышли на митинг против политики президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.
Они собрались у монумента Вашингтону. Протесты проходят и в других американских городах. Это крупнейшие акции протеста за второй срок Трампа.
Некоторые участники протеста сделали транспаранты против миллиардера и главы Департамента госэффективности (DOGE) Илона Маска. Звучат и лозунги против фашизма, в котором оппозиция обвиняет действующую администрацию. По данным The Washington Post, по всем 50 штатам планируются 1300 акций протеста под лозунгом «Руки прочь».
Аналогичные протесты прошли в Европе. В ФРГ на демонстрации собрались сотни человек, в Лондоне люди пришли на Трафальгарскую площадь.
Ранее стало известно, что богатейшие люди планеты за сутки потеряли $208 миллиардов из-за пошлин Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru