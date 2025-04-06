ВСУ атакуют Ростовскую область
6 апреля 202503:01
Вооруженные силы Украины атакуют Ростовскую область беспилотными летательными аппаратами, сообщает Telegram-канал Mash.
Жители Александровки слышали пролёты беспилотников, затем произошло как минимум десять взрывов в небе. Также работу ПВО слышали в Аксае и Новочеркасске.
Несколько БПЛА летят с Таганрогского залива в сторону Ростова.
Ранее в Саранске ввели режим ЧС муниципального уровня после ночной атаки БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru