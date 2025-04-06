ВСУ атакуют Ростовскую область

Вооруженные силы Украины атакуют Ростовскую область беспилотными летательными аппаратами, сообщает Telegram-канал Mash.

Пять беспилотников ВСУ сбили над регионами России

Жители Александровки слышали пролёты беспилотников, затем произошло как минимум десять взрывов в небе. Также работу ПВО слышали в Аксае и Новочеркасске.

Несколько БПЛА летят с Таганрогского залива в сторону Ростова.

Ранее в Саранске ввели режим ЧС муниципального уровня после ночной атаки БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:АтакаБеспилотникиВСУ

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