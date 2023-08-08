Кадыров: «Ахмат» разгромил украинский таможенный пункт с техникой ВСУ
Военнослужащие батальона «Запад-Ахмат» нанесли удар по позициям украинской армии на территории таможенного поста Нехотеевка, написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, разведка зафиксировала скопление техники и личного состава ВСУ на таможенном пункте. Противник доставлял туда боеприпасы и средства передвижения для диверсионных групп.
Кадыров отметил, что выявленные разведкой координаты передали минометному расчету, который нанес удар и уничтожил скопление войск противника.
«Тем самым наши бойцы лишили укронатовских бандитов возможности устраивать диверсионные вылазки с данного направления», - подчеркнул Кадыров.
Минобороны России ранее сообщило, что с начала контрнаступления украинская армия потеряла более 1,8 тысячи танков. Ведомство отчиталось об уничтожении 43 тысяч солдат противника, передает «Радиоточка НСН».
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