По его словам, разведка зафиксировала скопление техники и личного состава ВСУ на таможенном пункте. Противник доставлял туда боеприпасы и средства передвижения для диверсионных групп.

Кадыров отметил, что выявленные разведкой координаты передали минометному расчету, который нанес удар и уничтожил скопление войск противника.

«Тем самым наши бойцы лишили укронатовских бандитов возможности устраивать диверсионные вылазки с данного направления», - подчеркнул Кадыров.

Минобороны России ранее сообщило, что с начала контрнаступления украинская армия потеряла более 1,8 тысячи танков. Ведомство отчиталось об уничтожении 43 тысяч солдат противника, передает «Радиоточка НСН».

