В США обвинили Трампа в содействии коррупции на Украине
Газета The Washington Post назвала союзников Трампа на Украине «коррумпированными олигархами и марионетками России». Подробнее в материале НСН.
Скандал вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского показал, как в борьбе с коррупцией на Украине команда Трампа встала не на ту сторону, пишет американская газета The Washington Post.
«Трамп не говорит о том, что он и его адвокат Рудольф В. Джулиани встали на сторону плохих парней в этой борьбе: россиян, олигархов и скомпрометированных чиновников. Ложные истории, которые они рассказывают о Джо Байдене и других американских демократах, являются результатом этого ошибочного альянса», — цитирует спецкор НСН статью The Washington Post.
Издание поясняет, что у бывшего мэра Нью-Йорка и адвоката Трампа Рудольфа Джулиани есть история работы с украинцами, приближенными к России и бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Между тем, для своих заявлений о неправомерных действиях бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера Джулиани прибег к помощи двух бывших генпрокуроров Украины, Виктора Шокина и Юрия Луценко, отмечает газета.
«Чтобы получить свои выдуманные обвинения в совершении правонарушений, Джулиани полагался на двух бывших украинских генпрокуроров, оба из которых были врагами реформаторского движения и обвинены западными чиновниками в блокировании антикоррупционных расследований», — цитирует спецкор НСН публикацию WaPo.
По данным издания, Виктор Шокин, уволенный с поста генерального прокурора в 2016 году после вмешательства тогдашнего вице-президента Джо Байдена, сказал Джулиани, что он расследовал деятельность украинской газовой компании, которая предоставила место в совете директоров сыну Байдена Хантеру. Джулиани затем рассказал эту историю американским СМИ, но не стал говорить о том, что вмешательство Байдена было частью большой кампании украинских реформаторов, европейских правительств и международных финансовых учреждений по изгнанию Шокина, который блокировал преследования коррумпированных чиновников и олигархов, отмечает The Washington Post.
Генпрокурор, сменивший Шокина, Юрий Луценко, впоследствии публично заявил, что газовая компания «Бурисма» не находилась под следствием во время вмешательства Джо Байдена, и что Джо или Хантер Байден не совершали правонарушений. Но Луценко, пишет американская газета, тоже воевал с либеральными активистами, включая неправительственную антикоррупционную организацию, а также с Сергеем Лещенко, либеральным законодателем и журналистом. Они заявили, что генпрокурор также блокировал коррупционные расследования, и получили поддержку посла США в Киеве Мари Йованович, напоминает The Washington Post.
Луценко затем «скормил» Джулиани еще одну ложную историю о том, что Лещенко, который разоблачил незаконные платежи, сделанные политической партией Януковича главе предвыборного штаба Трампа в 2016 году Полу Манафорту, сделал это по инициативе посольства США и финансиста Джорджа Сороса, пишет The Washington Post. Луценко также заявил, что посол США Йованович предоставила ему список людей, не подлежащих уголовному преследованию, однако это заявление было опровергнуто американским Госдепом, назвавшим его «откровенной фальсификацией».
Американская газета отмечает, что хотя Юрий Луценко не предоставил никаких доказательств своим заявлениям, Джулиани и Трамп с тех пор не устают заявлять, что утечка информации про Пола Манафорта была задумкой демократов с целью подорвать предвыборную кампанию Трампа. Джулиани, в свою очередь, пишет The Washington Post, занялся кампанией против реформаторского движения на Украине: он вынудил президента Зеленского разорвать отношения с Лещенко и устроил ранний отзыв посла Йованович.
«Политический неофит Зеленский был избран на основании обещания раз и навсегда покончить с коррупцией в стране. Одним из его первых действий было требование, чтобы парламент убрал с поста Луценко. Требуя, чтобы он расследовал «коррупцию» Байдена и Лещенко, Трамп и Джулиани, конечно, пытаются нечестным образом нанести ущерб потенциальному противнику Трампа на президентских выборах 2020 года. Но в процессе они также продвигают повестку дня тех в Украине, кто стремится защитить коррумпированных олигархов и заблокировать настоящие реформы», — цитирует спецкор НСН статью редакторского состава The Washington Post.
Напомним, что Хантер Байден входил в состав совета директоров Burisma Group – крупнейшей частной газовой компании на Украине. В 2016 году, по версии адвоката американского лидера Рудольфа Джулиани, вице-президент США Байден-старший требовал от Киева жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке генпрокурора Украины, оказывая тем самым давление на Киев с целью прекратить расследование в отношении Burisma Group. При этом власти Киева заявляли, что не уличили ни Джозефа Байдена, ни его сына в каких-либо правонарушениях.
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