Скандал вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского показал, как в борьбе с коррупцией на Украине команда Трампа встала не на ту сторону, пишет американская газета The Washington Post.

«Трамп не говорит о том, что он и его адвокат Рудольф В. Джулиани встали на сторону плохих парней в этой борьбе: россиян, олигархов и скомпрометированных чиновников. Ложные истории, которые они рассказывают о Джо Байдене и других американских демократах, являются результатом этого ошибочного альянса», — цитирует спецкор НСН статью The Washington Post.

Издание поясняет, что у бывшего мэра Нью-Йорка и адвоката Трампа Рудольфа Джулиани есть история работы с украинцами, приближенными к России и бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Между тем, для своих заявлений о неправомерных действиях бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера Джулиани прибег к помощи двух бывших генпрокуроров Украины, Виктора Шокина и Юрия Луценко, отмечает газета.

«Чтобы получить свои выдуманные обвинения в совершении правонарушений, Джулиани полагался на двух бывших украинских генпрокуроров, оба из которых были врагами реформаторского движения и обвинены западными чиновниками в блокировании антикоррупционных расследований», — цитирует спецкор НСН публикацию WaPo.

По данным издания, Виктор Шокин, уволенный с поста генерального прокурора в 2016 году после вмешательства тогдашнего вице-президента Джо Байдена, сказал Джулиани, что он расследовал деятельность украинской газовой компании, которая предоставила место в совете директоров сыну Байдена Хантеру. Джулиани затем рассказал эту историю американским СМИ, но не стал говорить о том, что вмешательство Байдена было частью большой кампании украинских реформаторов, европейских правительств и международных финансовых учреждений по изгнанию Шокина, который блокировал преследования коррумпированных чиновников и олигархов, отмечает The Washington Post.

Генпрокурор, сменивший Шокина, Юрий Луценко, впоследствии публично заявил, что газовая компания «Бурисма» не находилась под следствием во время вмешательства Джо Байдена, и что Джо или Хантер Байден не совершали правонарушений. Но Луценко, пишет американская газета, тоже воевал с либеральными активистами, включая неправительственную антикоррупционную организацию, а также с Сергеем Лещенко, либеральным законодателем и журналистом. Они заявили, что генпрокурор также блокировал коррупционные расследования, и получили поддержку посла США в Киеве Мари Йованович, напоминает The Washington Post.