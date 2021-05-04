В России и на Украине поспорили о заявлении Зеленского насчет войны в Европе

Противоположную точку зрения занимает сенатор России от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. В эфире НСН он высказал собственное мнение по поводу европейского месседжа Зеленского. Российский политик убежден, что глава Украины готовится оправдываться войной за плачевные результаты 30-летней независимости страны, которую будут отмечать в августе 2021 года.

«Будут отмечать 30 лет независимости Украины, будут приглашать государства. Результаты плачевные. Надо на кого-то списать. На кого? На Россию, на войну. Войну в Европе. Зеленский же не хочет признавать свои ошибки и других правителей Украины, поэтому подобные заявления будут продолжаться», - убежден сенатор.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН спрогнозировал возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. По мнению депутата Госдумы, украинский лидер попытается снова уклониться от диалога и затруднит себе путь к возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

