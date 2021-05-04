В России и на Украине поспорили о заявлении Зеленского насчет войны в Европе

Киевский политолог и российский сенатор разошлись в оценке мотивов высказывания Зеленского, который считает войну на Украине войной в Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз должен продемонстрировать «реальную поддержку евроинтеграционных стремлений Украины», которая продолжает бороться за свою независимость, сообщает пресс-служба главы государства.

«Это очень важно... когда аннексирована часть украинской территории - наш полуостров Крым, и когда у нас идёт война на востоке. И это также война в Европе, поэтому очень важно, чтобы мы были вместе», - подчеркнул Зеленский.

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Председатель правления украинского Центра стратегических исследований Павел Жовниренко в эфире НСН пояснил смысл высказывания президента воюющей Украины Владимира Зеленского о войне в Европе.

«Мог ли президент воюющей на территории Европы страны не говорить о войне своим коллегам, чьи страны в этой войне его поддерживают? Если бы он ничего не сказал, что бы они подумали? Зачем поддерживать Украину, если она сама не говорит о войне?! Зеленский же констатирует факт войны Украины с Россией и, обозначив этот факт, он как бы говорит: мы этим занимаемся, вы этим занимаетесь - и мы вместе будем этим заниматься до полной победы», - считает политолог.

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Противоположную точку зрения занимает сенатор России от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. В эфире НСН он высказал собственное мнение по поводу европейского месседжа Зеленского. Российский политик убежден, что глава Украины готовится оправдываться войной за плачевные результаты 30-летней независимости страны, которую будут отмечать в августе 2021 года.

«Будут отмечать 30 лет независимости Украины, будут приглашать государства. Результаты плачевные. Надо на кого-то списать. На кого? На Россию, на войну. Войну в Европе. Зеленский же не хочет признавать свои ошибки и других правителей Украины, поэтому подобные заявления будут продолжаться», - убежден сенатор.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН спрогнозировал возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. По мнению депутата Госдумы, украинский лидер попытается снова уклониться от диалога и затруднит себе путь к возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
ТЕГИ:Сергей ЦековВойна В ДонбассеВойна На УкраинеВладимир Зеленский
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