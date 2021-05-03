Кравчук выдвинул ультиматум по Донбассу

Председатель киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук будет требовать отказаться от ведения переговоров в минском формате, если не получится его реанимировать. Об ультиматуме по Донбассу он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Кравчук считает, что обновить минский формат можно при условии формирования выработанных за семь лет предложений и вопросов в кластеры, которые участники процесса должны рассматривать вместе.

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«Будет четко: без выполнения первого вопроса не может быть выполнен второй и так далее», — цитирует Кравчука РИА Новости.

Он также заявил о необходимости усовершенствования механизма воздействия на нарушения прекращения режима огня. Кравчук считает, что маленькие первые шаги к выполнению «конкретных эффективных мер» уже сделаны.

«Такой документ предложила и сама Россия на нашей общей встрече», - пояснил глава киевской делегации.

Ранее, 29 апреля Леонид Кравчук в эфире «Радио НВ» заявил, что встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским произойдет. По его словам, встреча глав государств необходима и «в конце концов, состоится».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаДонбассВойна В ДонбассеЛеонид Кравчук
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