Кравчук выдвинул ультиматум по Донбассу

«Будет четко: без выполнения первого вопроса не может быть выполнен второй и так далее», — цитирует Кравчука РИА Новости.

Он также заявил о необходимости усовершенствования механизма воздействия на нарушения прекращения режима огня. Кравчук считает, что маленькие первые шаги к выполнению «конкретных эффективных мер» уже сделаны.

«Такой документ предложила и сама Россия на нашей общей встрече», - пояснил глава киевской делегации.

Ранее, 29 апреля Леонид Кравчук в эфире «Радио НВ» заявил, что встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским произойдет. По его словам, встреча глав государств необходима и «в конце концов, состоится».

