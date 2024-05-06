В РФ объявили в розыск экс-главу МИД Украины Климкина и экс-главу СНБО Данилова
Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего главу МИД Украины Павла Климкина, экс-главу Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова и бывшего спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана, сообщает РИА Новости.
По данным МВД, Климкин разыскивается по статье Уголовного кодекса. Другие подробности не приводятся.
Ранее стало известно, что в отношении президента Украины Владимира Зеленского в России возбуждено уголовное дело. Также в розыск был объявлен бывший президент Украины Петр Порошенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru