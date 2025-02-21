В Раде ждут выборов после подписания мирного договора
21 февраля 202504:02
Депутаты Верховной Рады Украины ожидают подписания мирного договора в ближайшее время, сообщила в эфире YouTube-канала «Новости Live» депутат Анна Скороход.
По ее словам, после этого должны пройти президентские и парламентские выборы. Парламентарий сослалась на разговоры в кулуарах. Отмечается, что в парламентском комитете также готовятся изменения к Избирательному кодексу
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рейтинг украинского лидера среди граждан — 4%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Раде ждут выборов после подписания мирного договора
- СМИ: Россияне массово скупают доллары на фоне падения курса
- Полиция: Взрывы в автобусах в Израиле указывают на планирование опасного теракта
- Трамп: Политика взаимных пошлин позволит США вернуть экономическую мощь
- Названа стоимость сноса замка Пугачевой и Галкина
- Конгресс США не поддерживает идею нового пакета помощи Киеву
- В Израиле остановили общественный транспорт после взрывов автобусов
- В США заявили, что в ЕС осознали необходимость завершения конфликта на Украине
- Три автобуса взорвались под Тель-Авивом
- Трамп был прав: Менее 16% украинцев готовы голосовать за Зеленского
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru