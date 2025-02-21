В Раде ждут выборов после подписания мирного договора

Депутаты Верховной Рады Украины ожидают подписания мирного договора в ближайшее время, сообщила в эфире YouTube-канала «Новости Live» депутат Анна Скороход.

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По ее словам, после этого должны пройти президентские и парламентские выборы. Парламентарий сослалась на разговоры в кулуарах. Отмечается, что в парламентском комитете также готовятся изменения к Избирательному кодексу

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рейтинг украинского лидера среди граждан — 4%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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