Маск: Зеленский должен провести выборы или станет диктатором

Американский бизнесмен Илон Маск заявил в соцсети X, что президент Украины Владимир Зеленский должен провести выборы, чтобы доказать, что он представляет волю украинского народа, в противном случае он станет диктатором.

Маск подчеркнул, что это необходимо для подтверждения легитимности власти.