Маск: Зеленский должен провести выборы или станет диктатором

Американский бизнесмен Илон Маск заявил в соцсети X, что президент Украины Владимир Зеленский должен провести выборы, чтобы доказать, что он представляет волю украинского народа, в противном случае он станет диктатором.

Маск подчеркнул, что это необходимо для подтверждения легитимности власти.

Трамп назвал Зеленского отказавшимся от проведения выборов диктатором

Президент США Дональд Трамп также выразил мнение о необходимости выборов на Украине. В своем посте в соцсети Truth Social он ранее назвал Зеленского «диктатором без выборов» и отметил, что его рейтинг упал до 4%.

Срок полномочий Зеленского заканчивается 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году были отменены из-за военного положения и мобилизации. Зеленский утверждал, что проведение выборов в нынешней ситуации невозможно, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийИлон Маск

Горячие новости

Все новости

партнеры