Маск: Зеленский должен провести выборы или станет диктатором
Американский бизнесмен Илон Маск заявил в соцсети X, что президент Украины Владимир Зеленский должен провести выборы, чтобы доказать, что он представляет волю украинского народа, в противном случае он станет диктатором.
Маск подчеркнул, что это необходимо для подтверждения легитимности власти.
Президент США Дональд Трамп также выразил мнение о необходимости выборов на Украине. В своем посте в соцсети Truth Social он ранее назвал Зеленского «диктатором без выборов» и отметил, что его рейтинг упал до 4%.
Срок полномочий Зеленского заканчивается 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году были отменены из-за военного положения и мобилизации. Зеленский утверждал, что проведение выборов в нынешней ситуации невозможно, передает «Радиоточка НСН».
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