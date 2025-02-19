Рейтинг Зеленского - 4%: Трамп заявил, что Украине нужны выборы

Украине нужны выборы, если страна хочет получить место за столом переговоров, сообщил журналистам президент США Дональд Трамп.

Зеленский признал возможность выборов после окончания активной фазы конфликта

По его словам, рейтинг украинского лидера Владимира Зелинского среди граждан — 4%.

Трамп отметил, что вопрос проведения выборов на Украине является не требованием Москвы, а беспокоит многие страны.

Ранее Зеленский заявил, что украинцы не хотят выборов в стране и не говорят о необходимости их проведения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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