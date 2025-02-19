Рейтинг Зеленского - 4%: Трамп заявил, что Украине нужны выборы
19 февраля 202502:32
Украине нужны выборы, если страна хочет получить место за столом переговоров, сообщил журналистам президент США Дональд Трамп.
По его словам, рейтинг украинского лидера Владимира Зелинского среди граждан — 4%.
Трамп отметил, что вопрос проведения выборов на Украине является не требованием Москвы, а беспокоит многие страны.
Ранее Зеленский заявил, что украинцы не хотят выборов в стране и не говорят о необходимости их проведения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru