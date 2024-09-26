СМИ: Администрация Байдена обнаружила «переупаковку» в «мирном плане» Зеленского

В США администрация президента Джо Байдена обеспокоена тем, что в «плане победы» украинского лидера Владимира Зеленского нет всеобъемлющей стратегии, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

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По их словам, инициатива представляет собой не более чем «переупакованную» просьбу о предоставлении оружия и снятии ограничений на удары ракетами Запада вглубь России.

Издание отмечает, что американские и европейские чиновники считают, что план не предлагает четкого пути к победе Украины, особенно с учетом того, что войска РФ добиваются успеха по поле боя.

Ранее Зеленский заявил, что «план победы» не приведет к переговорам с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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