СМИ: Администрация Байдена обнаружила «переупаковку» в «мирном плане» Зеленского

По их словам, инициатива представляет собой не более чем «переупакованную» просьбу о предоставлении оружия и снятии ограничений на удары ракетами Запада вглубь России.

Издание отмечает, что американские и европейские чиновники считают, что план не предлагает четкого пути к победе Украины, особенно с учетом того, что войска РФ добиваются успеха по поле боя.

Ранее Зеленский заявил, что «план победы» не приведет к переговорам с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

