Зеленский предложил Москве провести переговоры на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев предложил Москве провести новый раунд переговоров на следующей неделе.

Зеленский поручил Умерову активизировать переговорный процесс

Украинский лидер заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Рустам Умеров доложил, что «предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе».

По его словам, сейчас идет работа над еще одним обменом. Он также отметил, что нужна встреча лидеров стран, чтобы остановить конфликт.

Ранее стало известно, что США не согласовали кандидатуру Умерова на должность посла Украины в Вашингтоне, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP /ТАСС
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