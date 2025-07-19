Зеленский предложил Москве провести переговоры на следующей неделе

Украинский лидер заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Рустам Умеров доложил, что «предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе».



По его словам, сейчас идет работа над еще одним обменом. Он также отметил, что нужна встреча лидеров стран, чтобы остановить конфликт.

Ранее стало известно, что США не согласовали кандидатуру Умерова на должность посла Украины в Вашингтоне, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

