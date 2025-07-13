На Украине повторно мобилизуют вернувшихся из плена солдат
На Украине сотрудники ТЦК (военкоматы) проводят повторную мобилизацию солдат, которые вернулись из российского плена, сообщает ТАСС.
Так произошло с украинцем Андреем Коломийцем. Это не первый случай, когда, в нарушение Женевской конвенции в стране повторно мобилизуют вернувшихся из плена бойцов.
Согласно конвенции, возвращенные в рамках обмена пленными солдаты находятся под защитой международного права и освобождены от повторного участия в боевых действиях.
Ранее стало известно, что в Киеве мобилизованных привязывают к кроватям, чтобы предотвратить побег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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