На Украине повторно мобилизуют вернувшихся из плена солдат

На Украине сотрудники ТЦК (военкоматы) проводят повторную мобилизацию солдат, которые вернулись из российского плена, сообщает ТАСС.

Напавший на женщин в Киеве из-за русской музыки оказался сотрудником ТЦК

Так произошло с украинцем Андреем Коломийцем. Это не первый случай, когда, в нарушение Женевской конвенции в стране повторно мобилизуют вернувшихся из плена бойцов.

Согласно конвенции, возвращенные в рамках обмена пленными солдаты находятся под защитой международного права и освобождены от повторного участия в боевых действиях.

Ранее стало известно, что в Киеве мобилизованных привязывают к кроватям, чтобы предотвратить побег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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