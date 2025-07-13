На Украине повторно мобилизуют вернувшихся из плена солдат

Так произошло с украинцем Андреем Коломийцем. Это не первый случай, когда, в нарушение Женевской конвенции в стране повторно мобилизуют вернувшихся из плена бойцов.

Согласно конвенции, возвращенные в рамках обмена пленными солдаты находятся под защитой международного права и освобождены от повторного участия в боевых действиях.

Ранее стало известно, что в Киеве мобилизованных привязывают к кроватям, чтобы предотвратить побег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

