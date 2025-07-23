СМИ: Часть украинцев благодарна России за удары по ТЦК

Часть граждан Украины благодарна России за удары по территориальным центрам комплектования, сообщает Focus.

В ВСУ заявили о резком падении интереса к службе по сравнению с прошлым годом

По данным немецкого издания, в социальных сетях можно найти некоторые положительные комментарии по поводу атак. Есть украинцы, которые поддерживают удары по центрам комплектования.

При этом в стране растет недовольство методами насильственной мобилизации, так как происходят множественные нарушения прав человека со стороны военкомов.

В Верховной Раде заявили, что на Украине происходит накопление гнева и отчаяния, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дюк Ришелье
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