СМИ: Часть украинцев благодарна России за удары по ТЦК

По данным немецкого издания, в социальных сетях можно найти некоторые положительные комментарии по поводу атак. Есть украинцы, которые поддерживают удары по центрам комплектования.

При этом в стране растет недовольство методами насильственной мобилизации, так как происходят множественные нарушения прав человека со стороны военкомов.

В Верховной Раде заявили, что на Украине происходит накопление гнева и отчаяния, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

