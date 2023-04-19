Минобороны Украины заявило о начале контрнаступления

По её словам, наступление успешно идёт на четырех направлениях: Бахмутском, Марьинском, Авдеевском и Лиманском.

«То, что сейчас происходит на фронте – это элемент контрнаступления. То, что сейчас происходит в Бахмуте (украинское название Артёмовска — Прим. НСН), там тоже есть активные штурмовые действия», - указала Маляр.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ должны провести успешное контрнаступление, иначе у Запада будут вопросы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

