Минобороны Украины заявило о начале контрнаступления
Заместитель украинского министра обороны Анна Маляр в эфире телеканала «Рада» заявила, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали контрнаступление в Донбассе.
По её словам, наступление успешно идёт на четырех направлениях: Бахмутском, Марьинском, Авдеевском и Лиманском.
«То, что сейчас происходит на фронте – это элемент контрнаступления. То, что сейчас происходит в Бахмуте (украинское название Артёмовска — Прим. НСН), там тоже есть активные штурмовые действия», - указала Маляр.
Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ должны провести успешное контрнаступление, иначе у Запада будут вопросы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru