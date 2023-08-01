В Польше заявили, что разрекламированное контрнаступление Украины не является таковым

По его словам, это «сильно сказано». Он указал, что контрнаступление по определению — это действия на широком фронте крупными силами, проведение операций, явно свидетельствующих о перехвате инициативы. Полько отметил, что этого «не очень видно».

Генерал не исключил, что это связано с проблемами с подготовкой, а также недостатком авиации и артиллерии.

Ранее экс-аналитик ЦРУ заявил, что ВС РФ дойдут до Днепра после краха наступления ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

