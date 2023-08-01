В Польше заявили, что разрекламированное контрнаступление Украины не является таковым
Разрекламированное Украиной контрнаступление не является таковым, сообщил PAP польский генерал Роман Полько.
По его словам, это «сильно сказано». Он указал, что контрнаступление по определению — это действия на широком фронте крупными силами, проведение операций, явно свидетельствующих о перехвате инициативы. Полько отметил, что этого «не очень видно».
Генерал не исключил, что это связано с проблемами с подготовкой, а также недостатком авиации и артиллерии.
Ранее экс-аналитик ЦРУ заявил, что ВС РФ дойдут до Днепра после краха наступления ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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