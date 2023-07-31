Минобороны России: Цех по сборке беспилотников ВСУ уничтожили в Харьковской области
Цех по сборке дронов для ВСУ уничтожен в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве также отчитались об отражении украинской атаки в районе Старомайорского в ДНР. Вдобавок российские силы успешно отразили 11 атак ВСУ на донецком направлении.
ВС РФ уничтожили склад украинских боеприпасов в районе населенного пункта Дачное в ДНР, а российские средства ПВО за сутки перехватили 12 снарядов HIMARS и уничтожили 23 украинских дрона.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря. Он также отметил, что в разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам. По его словам, Киев сосредоточился на террористических атаках на гражданскую инфраструктуру из-за неудач в рамках контрнаступления, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Патрушев: Зарубежные и украинские спецслужбы планируют диверсии в Карелии
- Глава Нацгвардии Украины: Освобожденные боевики «Азова» вернутся на поле боя
- В Дагестане спасли зацепившегося рогами за провода козла
- Минобороны России: Цех по сборке беспилотников ВСУ уничтожили в Харьковской области
- Путин подписал закон об увеличении штрафа за неявку в военкомат по повестке
- В Парке Горького 6 августа пройдут мастер-классы по буги-вуги
- «Не выходил никуда»: сосед рассказал о маньяке из Смолино, державшем девушку в плену
- В Дании предложили запретить акции с сожжением Корана
- СМИ: Взрыв произошёл в гаражном кооперативе в Волгодонске Ростовской области
- Патрушев: Запад курирует атаки БПЛА ВСУ на разные регионы России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru