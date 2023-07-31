Минобороны России: Цех по сборке беспилотников ВСУ уничтожили в Харьковской области

В оборонном ведомстве также отчитались об отражении украинской атаки в районе Старомайорского в ДНР. Вдобавок российские силы успешно отразили 11 атак ВСУ на донецком направлении.

ВС РФ уничтожили склад украинских боеприпасов в районе населенного пункта Дачное в ДНР, а российские средства ПВО за сутки перехватили 12 снарядов HIMARS и уничтожили 23 украинских дрона.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря. Он также отметил, что в разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам. По его словам, Киев сосредоточился на террористических атаках на гражданскую инфраструктуру из-за неудач в рамках контрнаступления, напоминает «Радиоточка НСН».

