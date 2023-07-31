Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: ВС РФ дойдут до Днепра после краха наступления ВСУ

После провала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) российский лидер Владимир Путин может приказать войскам пойти в контратаку. Такое предположение сделал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью радиоведущему Гарланду Никсону.

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Он отметил, что в ходе контратаки ВС РФ могут расширить зону контроля у Днепра. По словам Никсона, поставленная Западом техника никак не повлияет на решимость российской армии, поскольку «они ее не боятся».

Ранее, 26 июля, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина рискует потерять оставшиеся войска, если продолжит наступление. Он предупредил, что у Киева не будет боеспособных подразделений, а Россия уничтожит оставшиеся войска ВСУ, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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