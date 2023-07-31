Он отметил, что в ходе контратаки ВС РФ могут расширить зону контроля у Днепра. По словам Никсона, поставленная Западом техника никак не повлияет на решимость российской армии, поскольку «они ее не боятся».

Ранее, 26 июля, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина рискует потерять оставшиеся войска, если продолжит наступление. Он предупредил, что у Киева не будет боеспособных подразделений, а Россия уничтожит оставшиеся войска ВСУ, сообщает «Радиоточка НСН».

