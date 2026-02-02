В АКРА ожидают, что экономический рост РФ восстановится до 1‑1,5% к 2027 году
Темпы роста экономики России к 2027 году восстановятся до 1-1,5% после замедления в 2025-2026 годах, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
Инфляция к этому времени снизится до уровня, близкого к целевому, а ключевая ставка ЦБ РФ упадет до 9-10%. Согласно базовому сценарию, в текущем году продолжится умеренный рост ВВП. Цены на отечественную нефть в иностранной валюте останутся низкими, а их восстановление ожидается в первой половине 2027 года.
Рубль в 2026 году ослабеет относительно мировых валют на 5-10% в среднегодовом выражении.
Дефицит федерального бюджета будет умеренным и сопоставимым с уровнем 2025 года, а в дальнейшем будет снижаться.
Ранее в ЦМАКП заявили о риске стагнации экономики РФ в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В РФ начали проводить обследования для выявления факторов старения
- Основателя Bitriver задержали по обвинению в уходе от налогов
- Hyundai Motor не стала выкупать бывший завод в России
- В АКРА ожидают, что экономический рост РФ восстановится до 1‑1,5% к 2027 году
- Власти РФ предложили оклад в 70% для педагогов
- В письмах Эпштейна нашли упоминания о коррупции на Украине
- Страховщиков захотели обязать взыскивать выплаты с виновников ДТП
- Онищенко заявил, что оспу обезьян взяли на контроль в прошлом веке
- СМИ: Россияне стали чаще материться
- В 2026 году состоится первый в России пуск частной ракеты Kamchatka-1
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru