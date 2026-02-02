В АКРА ожидают, что экономический рост РФ восстановится до 1‑1,5% к 2027 году

Темпы роста экономики России к 2027 году восстановятся до 1-1,5% после замедления в 2025-2026 годах, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Аналитик призвал не ждать снижения ключевой ставки в феврале

Инфляция к этому времени снизится до уровня, близкого к целевому, а ключевая ставка ЦБ РФ упадет до 9-10%. Согласно базовому сценарию, в текущем году продолжится умеренный рост ВВП. Цены на отечественную нефть в иностранной валюте останутся низкими, а их восстановление ожидается в первой половине 2027 года.

Рубль в 2026 году ослабеет относительно мировых валют на 5-10% в среднегодовом выражении.

Дефицит федерального бюджета будет умеренным и сопоставимым с уровнем 2025 года, а в дальнейшем будет снижаться.

Ранее в ЦМАКП заявили о риске стагнации экономики РФ в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
