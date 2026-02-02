Власти РФ предложили оклад в 70% для педагогов

Для уже работающих в этой сфере граждан можно пересмотреть его долю в доходе. Такое распределение доходов направлено на повышение престижности и привлекательности профессии, уменьшение разницы в оплате труда, а также на развитие кадрового потенциала в сфере образования.

При индексации зарплат также рекомендуется направлять средства на увеличение окладной части.

Создание достойных условий труда и повышение зарплаты учителям — одна из важнейших задач государства в образовательной сфере, сегодня учителя зачастую вынуждены работать за двоих, чтобы выжить. Об этом НСН заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.

