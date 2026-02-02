Опубликованы слова Майкла Джексона о дружбе с детьми

Их обнародовала британская студия Wonderhood Studios. «Дети <...> просто хотят прикоснуться ко мне и обнять меня. Детки, в конце концов, влюбляются в мою личность, иногда это создает для меня неприятности», — говорил певец.

4 марта на телеканале Channel 4 выйдет многосерийный документальный фильм об оправдании Джексона по обвинениям в сексуальном насилии над детьми.

Ранее исполнитель установил исторический рекорд популярности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

