Онищенко заявил, что оспу обезьян взяли на контроль в прошлом веке
2 февраля 202605:16
В России оспу обезьян контролируют еще с прошлого века, сообщает РИА Новости со ссылкой на академика РАН Геннадия Онищенко.
По его словам, в стране есть все необходимое для диагностики этой болезни. «Это был 1980 год, я говорю мы, потому что я уже в этом участвовал», — указал Онищенко.
Академик отметил, что в случае подтверждения диагноза, гражданина изолируют и вылечат. Борт, в котором летел зараженный, возьмут на контроль.
Ранее оспа обезьян подтвердилась у пациента, доставленного в больницу в Домодедово, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
15 мая 2023
