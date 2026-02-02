Онищенко заявил, что оспу обезьян взяли на контроль в прошлом веке

По его словам, в стране есть все необходимое для диагностики этой болезни. «Это был 1980 год, я говорю мы, потому что я уже в этом участвовал», — указал Онищенко.

Академик отметил, что в случае подтверждения диагноза, гражданина изолируют и вылечат. Борт, в котором летел зараженный, возьмут на контроль.

Ранее оспа обезьян подтвердилась у пациента, доставленного в больницу в Домодедово, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

