СМИ: Россияне стали чаще материться

По его словам, лингвисты выдвигают тезис о том, что нужно стараться мат ограничить в употреблении, чтобы «этот уникальный пласт слов, обладающих такой силой, не потеряли». При этом, как указал Пахомов, специалисты призывают защищать и спасать мат.

Научный сотрудник добавил, что не нужно искоренять нецензурную брань из русского языка. Гораздо более верная стратегия — вести просветительскую работу, в ходе которой людям будут разъяснять, как и в каком контексте уместно использовать обсценную лексику.

Запрещать мат в музыке бессмысленно, ведь маркировка нецензурного контента уже существует, а инициативы ради инициатив выглядят как заблуждение уровня «Незнайка в солнечном городе», сказала НСН генеральный директор «МТС Лейбл» Надежда Бойчевски.

