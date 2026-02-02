В 2026 году состоится первый в России пуск частной ракеты Kamchatka-1
Российская частная компания Space Energy планирует впервые запустить суборбитальную ракету сверхлёгкого класса Kamchatka-1, сообщает РИА Новости.
Это произойдет в третьем квартале 2026 года. Основная задача миссии — достижение линии Кармана. Пуск будет транслироваться в режиме реального времени.
В качестве площадки, откуда будет стартовать ракета, выбран полигон Капустин Яр в Астраханской области. В настоящее время на отечественных космодромах отсутствуют стартовые столы, полностью подходящие под параметры Kamchatka-1, поэтому выбор площадки в большей степени определяется наличием достаточной территории и возможностью подготовки собственной стартовой позиции.
В настоящее время ведется подготовка документов для согласования использования полигона. Стартовая масса ракеты составляет 297 килограммов. Она чуть более пяти метров в длину, её диаметр - 0,37 метра.
Ранее первая частная космическая ракета Южной Кореи потерпела крушение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
