Hyundai Motor не стала выкупать бывший завод в России
Компания Hyundai Motor не воспользовалась возможностью на обратный выкуп своего бывшего автозавода в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на производителя.
«Мы продолжаем предоставлять гарантийный ремонт и услуги по обслуживанию клиентов для ранее проданных автомобилей и по-прежнему намерены оказывать эти услуги в будущем», — отметили в компании.
Ранее СМИ сообщили, что Hyundai Motor вела переговоры с Россией, но не воспользовалась правом обратного выкупа актива. Срок истекал 31 января, пишет 360.ru.
В 2024 году компания продала завод в Санкт-Петербурге ООО «Арт-Финанс», материнской компании ООО «АГР». В сделку вошли площадки в промзонах Каменка и Шушары. Hyundai заявляла о сохранении за собой право на выкуп предприятия в течение двух лет после продажи.
