Страховщиков захотели обязать взыскивать выплаты с виновников ДТП

Соответствующий проект закона 2 февраля будет внесен на рассмотрение Госдумы. Как сказано в пояснительной записке, инициатива разработана в целях создания условий для более эффективного и справедливого формирования тарифной политики по ОСАГО.

Согласно законопроекту, страховщиков могут обязать предъявлять регрессивные требования к добровольной уплате лицам, которым был нанесен вред. Осуществлять выплаты планируется разрешить при помощи инфраструктуры электронного правительства.

Ранее стало известно, что мошенники продают фальшивые полисы ОСАГО через поддельные сайты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

