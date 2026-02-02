Страховщиков захотели обязать взыскивать выплаты с виновников ДТП
Страховщиков могут обязать взыскивать выплаты с виновников автоаварий с отягчающими обстоятельствами, сообщает РИА Новости.
Соответствующий проект закона 2 февраля будет внесен на рассмотрение Госдумы. Как сказано в пояснительной записке, инициатива разработана в целях создания условий для более эффективного и справедливого формирования тарифной политики по ОСАГО.
Согласно законопроекту, страховщиков могут обязать предъявлять регрессивные требования к добровольной уплате лицам, которым был нанесен вред. Осуществлять выплаты планируется разрешить при помощи инфраструктуры электронного правительства.
Ранее стало известно, что мошенники продают фальшивые полисы ОСАГО через поддельные сайты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
