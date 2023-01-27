В Пентагоне заявили, что Украина получит версию танков Abrams М1А2

Киев получит версию танков Abrams М1А2, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство обороны США.

В ООН осудили поставку танков на Украину

При этом в Пентагоне не считают поставки танков Украине эскалацией конфликта. «США воспринимают серьезно предупреждения РФ о рисках, касающихся Украины, но не считают поставки танков Киеву эскалацией», — говорится в сообщении военного ведомства.

Как считает главы Минобороны США Ллойд Остин, украинским военным будет сложно поддерживать боеспособность новой техники.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина готовит контрнаступление для захвата Крыма и других территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТанкиСШАСпецоперацияУкраина
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