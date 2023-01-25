Байден заявил о решении отправить Украине 31 танк Abrams

Украина готовит контрнаступление для захвата Крыма и других территорий. Об этом заявил президент США Джо Байден в своей речи о поставках вооружения Киеву, сообщает РИА Новости.

Глава Белого дома также объявил об отправке на Украину 31 танка Abrams. При этом, по его словам, украинским военным передадут запчасти и дополнительное оборудование, чтобы обслуживать эту технику.

Байден также отметил, что действия Запада в контексте Украины не представляют угрозы для самой России.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Telegram-канале написал, что Украина разрабатывает план контрнаступления, чтобы вернуть Россию к границам 1991 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

