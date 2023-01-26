В ООН осудили поставку танков на Украину

Поставка танков на Украину не способствует установлению мира. Об этом заявил постоянный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает RT.

Так, во Всемирной организации прокомментировали отправку танков на Украину странами Запада.

Байден заявил о решении отправить Украине 31 танк Abrams

«То, что мы хотим видеть, — это мир, справедливый мир в соответствии с Уставом ООН, но то, что мы видим сейчас, не ведёт нас в этом направлении», - подчеркнул Дюжаррик.

Ранее во Франции назвали поставки танков Киеву шагом к Третьей мировой войне, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:УкраинаТанкиПоставкиООН
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры