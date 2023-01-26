В ООН осудили поставку танков на Украину
Поставка танков на Украину не способствует установлению мира. Об этом заявил постоянный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает RT.
Так, во Всемирной организации прокомментировали отправку танков на Украину странами Запада.
«То, что мы хотим видеть, — это мир, справедливый мир в соответствии с Уставом ООН, но то, что мы видим сейчас, не ведёт нас в этом направлении», - подчеркнул Дюжаррик.
Ранее во Франции назвали поставки танков Киеву шагом к Третьей мировой войне, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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