В ООН осудили поставку танков на Украину

«То, что мы хотим видеть, — это мир, справедливый мир в соответствии с Уставом ООН, но то, что мы видим сейчас, не ведёт нас в этом направлении», - подчеркнул Дюжаррик.

Ранее во Франции назвали поставки танков Киеву шагом к Третьей мировой войне, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

