СМИ: Администрация Байдена готовит пакет военной помощи Киеву на $725 млн
28 ноября 202406:02
Администрация уходящего президента США Джо Байдена готовит пакет вооружений на 725 млн долларов для Украины, в который могут войти мины, беспилотники, ракеты Stinger, боеприпасы для РСЗО HIMARS, сообщает Reuters.
Речь также идет о передаче ряда противотанковых средств для сдерживания российского наступления.
Ранее стало известно, что администрация Байдена не успеет отправить Киеву все $20 млрд запланированной военной помощи до инаугурации победившего на выборах Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФПБК: У иноагента Макаревича в России 70 объектов недвижимости
- СМИ: Администрация Байдена готовит пакет военной помощи Киеву на $725 млн
- Экс-глава MI6: Европа и Россия находятся в состоянии войны
- В Госдуме считают условия Украины для переговоров неуместными
- СМИ: Разведка США не считает, что удары вглубь РФ повысят риск ядерной атаки
- СМИ: Франция хочет создать новую ракету на фоне испытаний «Орешника»
- Медведев: Москва предупредила Вашингтон о применении «Орешника» для исключения конфликта
- Появилось видео массовой сдачи в плен бойцов ВСУ
- СМИ: Будущий советник Трампа рассматривает идею прекращения огня на Украине
- Медведев: Друзей России больше, чем врагов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru