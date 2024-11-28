СМИ: Администрация Байдена готовит пакет военной помощи Киеву на $725 млн

Администрация уходящего президента США Джо Байдена готовит пакет вооружений на 725 млн долларов для Украины, в который могут войти мины, беспилотники, ракеты Stinger, боеприпасы для РСЗО HIMARS, сообщает Reuters.

СМИ: Байден тайно запросил для Украины дополнительные 24 млрд долларов

Речь также идет о передаче ряда противотанковых средств для сдерживания российского наступления.

Ранее стало известно, что администрация Байдена не успеет отправить Киеву все $20 млрд запланированной военной помощи до инаугурации победившего на выборах Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияСШАУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры