СМИ: Байден не успеет потратить выделенные на поддержку Киева $20 млрд
Уходящая администрация президента США Джо Байдена не успеет отправить Киеву все $20 млрд запланированной военной помощи до инаугурации победившего на выборах Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года, сообщает The Wall Street Journal.
Как заявили источники издания в Белом доме, администрация не успевает отправить все средства. Сегодня у действующей власти остается более $6,5 млрд, которые позволяют Минобороны США передавать Украине оружие и оборудование из собственных запасов.
Белый дом еще две недели назад обещал, что пришлет всю сумму до ухода Байдена, но начал отказываться от своих заявлений и настаивать на ужесточении правил мобилизации на Украине.
При этом стало известно, что Байден тайно запросил для Украины дополнительные 24 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru