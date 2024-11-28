СМИ: Байден не успеет потратить выделенные на поддержку Киева $20 млрд

Как заявили источники издания в Белом доме, администрация не успевает отправить все средства. Сегодня у действующей власти остается более $6,5 млрд, которые позволяют Минобороны США передавать Украине оружие и оборудование из собственных запасов.

Белый дом еще две недели назад обещал, что пришлет всю сумму до ухода Байдена, но начал отказываться от своих заявлений и настаивать на ужесточении правил мобилизации на Украине.

При этом стало известно, что Байден тайно запросил для Украины дополнительные 24 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

