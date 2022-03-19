В партии Зеленского заявили о вывозе в западные регионы Украины 50 предприятий

«Из горячих точек страны уже перемещено 50 предприятий. Количество заявок на эвакуацию постоянно растет. На сегодняшний день их уже 700», - написала она в Telegram-канале в субботу, 19 марта.

При эвакуации руководство страны отдает предпочтение стратегически важным предприятиям и компаниям, производящим товары первой необходимости, пояснила Шуляк. Заявки на переправку предприятий подают владельцы деревообрабатывающей, текстильной, топливной, химической промышленности, пищевой, а также машиностроения и медицины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине, назвав ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию». Как отмечал политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», президент Украины Владимир Зеленский возможно и хотел бы договориться с Россией по ключевым вопросам для завершения военной спецоперации, но Запад не позволит ему это сделать.



