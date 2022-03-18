Телеграм: Украина на спецоперационном столе

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В среду Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание о мерах социально-экономической поддержки субъектов Российской Федерации.

«Набережная, д.2» пишет, что Путин фактически выступил с обращением к народам России и западных стран:

«Как отметил Путин, произошедшее – урок для российского бизнеса: надо вкладывать средства у себя на родине, а не выводить за границу. Но чтобы Запад ни делал, как бы нам ни угрожал, загнать нас за Можай у него не выйдет. Даже с помощью национал-предателей и пятой колонны. Происходит самоочищение общества, которое только укрепит страну. Выступление можно назвать программным. Оно подвело черту под тем, как страна развивалась последние 20 лет. Следующий период можно назвать "экономической зимой": главное выжить, обеспечить структурные изменения экономики, не допустить роста безработицы. Важнейшая задача – доступность товаров на потребительском рынке. Ну и конечно, дожить до "весны"».

«ОКОЛОКРЕМЛЯ-Z» комментирует слова президента о неизбежных изменениях в экономике:

«Президент не исключает, что возможны временный рост инфляции и безработицы, но при этом поддержка бюджетников и социально незащищенных слоев гарантирована: будут увеличены МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии. В качестве подкрепления этих слов на сайте Кремля опубликован указ "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения России"».

«Землянка» отмечает, что в этом указе Путин возложил на глав регионов обязанность оказывать адресную поддержку гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. И не только:

«Также он поручил обеспечивать доступность для граждан социальных услуг, бесперебойную работу систем жизнеобеспечения, транспортной и социальной инфраструктуры, в том числе объектов образования, здравоохранения и социального обслуживания, а также оказывать поддержку предприятиям, предпринимателям и самозанятым. Указ расширяет полномочия глав регионов, позволяя использовать собственные резервные возможности, но также увеличивает их ответственность за сохранение стабильной экономической ситуации и предотвращение панических настроений, также как и массовой безработицы и роста числа находящихся за чертой бедности. Осознание предстоящих экономических трудностей и экономическая война против России потребуют более жестких критериев оценки эффективности губернаторов. Поэтому нельзя исключать, что предполагаемый неофициальный мораторий на кадровые перестановки на региональном уровне в условиях специальной военной операции перестанет действовать, так как цена управленческих ошибок и тем более злоупотреблений сейчас как никогда высока».

На совещании Путин сказал, что санкции Запада имеют все признаки агрессии экономическими, политическими и информационными средствами. «АДЕКВАТ Z» соглашается, что против России развернута война:

«Наша ставка в этой войне – право быть самими собой, сегодня, завтра и всегда. Победит в этом противостоянии та сторона, которая сохранит свое единство, то есть справится со своими трудностями лучше противника. Трудностей сейчас будет очень много – у всего мира. И предпосылок для того, чтобы мы со своими справились лучше, вполне достаточно. Главная материальная из них – полная самообеспеченность по всем позициям, составляющим повседневные базовые потребности: продовольствие, энергетика, инфраструктура. Главная нематериальная – глубокое сознание своей правоты и понимание, что отступать нельзя, потому что некуда».

«Друид» комментирует слова Путина о ставке Запада на национал-предателей:

«Речь Владимира Путина приведет к новым стандартам отношения российского общества с национал-предателями и пятой колонной. Взят курс на уменьшение присутствия предателей и агентов Запада в общественной жизни страны. Двойное гражданство, собственность в Майами и "гендерные свободы" становятся атрибутами людей, расположенных к предательству Родины. Это фундаментальный и решительный разворот, без которого суверенное развитие государства в условиях недружеского и запредельного давления Запада невозможно. Общественно-политическую и социокультурную жизнь ждут значительные изменения, вектор которых глава государства обозначил. Нужно просто уметь внимательно слушать президента».

