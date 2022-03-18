Телеграм: Украина на спецоперационном столе
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Путин и его обращение
В среду Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание о мерах социально-экономической поддержки субъектов Российской Федерации.
«Набережная, д.2» пишет, что Путин фактически выступил с обращением к народам России и западных стран:
«Как отметил Путин, произошедшее – урок для российского бизнеса: надо вкладывать средства у себя на родине, а не выводить за границу. Но чтобы Запад ни делал, как бы нам ни угрожал, загнать нас за Можай у него не выйдет. Даже с помощью национал-предателей и пятой колонны. Происходит самоочищение общества, которое только укрепит страну. Выступление можно назвать программным. Оно подвело черту под тем, как страна развивалась последние 20 лет. Следующий период можно назвать "экономической зимой": главное выжить, обеспечить структурные изменения экономики, не допустить роста безработицы. Важнейшая задача – доступность товаров на потребительском рынке. Ну и конечно, дожить до "весны"».
«ОКОЛОКРЕМЛЯ-Z» комментирует слова президента о неизбежных изменениях в экономике:
«Президент не исключает, что возможны временный рост инфляции и безработицы, но при этом поддержка бюджетников и социально незащищенных слоев гарантирована: будут увеличены МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии. В качестве подкрепления этих слов на сайте Кремля опубликован указ "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения России"».
«Землянка» отмечает, что в этом указе Путин возложил на глав регионов обязанность оказывать адресную поддержку гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. И не только:
«Также он поручил обеспечивать доступность для граждан социальных услуг, бесперебойную работу систем жизнеобеспечения, транспортной и социальной инфраструктуры, в том числе объектов образования, здравоохранения и социального обслуживания, а также оказывать поддержку предприятиям, предпринимателям и самозанятым. Указ расширяет полномочия глав регионов, позволяя использовать собственные резервные возможности, но также увеличивает их ответственность за сохранение стабильной экономической ситуации и предотвращение панических настроений, также как и массовой безработицы и роста числа находящихся за чертой бедности. Осознание предстоящих экономических трудностей и экономическая война против России потребуют более жестких критериев оценки эффективности губернаторов. Поэтому нельзя исключать, что предполагаемый неофициальный мораторий на кадровые перестановки на региональном уровне в условиях специальной военной операции перестанет действовать, так как цена управленческих ошибок и тем более злоупотреблений сейчас как никогда высока».
На совещании Путин сказал, что санкции Запада имеют все признаки агрессии экономическими, политическими и информационными средствами. «АДЕКВАТ Z» соглашается, что против России развернута война:
«Наша ставка в этой войне – право быть самими собой, сегодня, завтра и всегда. Победит в этом противостоянии та сторона, которая сохранит свое единство, то есть справится со своими трудностями лучше противника. Трудностей сейчас будет очень много – у всего мира. И предпосылок для того, чтобы мы со своими справились лучше, вполне достаточно. Главная материальная из них – полная самообеспеченность по всем позициям, составляющим повседневные базовые потребности: продовольствие, энергетика, инфраструктура. Главная нематериальная – глубокое сознание своей правоты и понимание, что отступать нельзя, потому что некуда».
«Друид» комментирует слова Путина о ставке Запада на национал-предателей:
«Речь Владимира Путина приведет к новым стандартам отношения российского общества с национал-предателями и пятой колонной. Взят курс на уменьшение присутствия предателей и агентов Запада в общественной жизни страны. Двойное гражданство, собственность в Майами и "гендерные свободы" становятся атрибутами людей, расположенных к предательству Родины. Это фундаментальный и решительный разворот, без которого суверенное развитие государства в условиях недружеского и запредельного давления Запада невозможно. Общественно-политическую и социокультурную жизнь ждут значительные изменения, вектор которых глава государства обозначил. Нужно просто уметь внимательно слушать президента».
Импорт и его замещение
Авторы телеграм-каналов комментируют достижения и вызовы в области импортозамещения.
Депутат Госдумы, лидер партии «Новый люди» Алексей Нечаев настроен оптимистично:
«Владимир Путин заявил, что ключевую роль в преодолении текущих проблем экономики должен сыграть частный бизнес. Он подчеркнул, что на внешнее давление нужно ответить максимальной свободой и поддержкой предпринимательской инициативы, а надзорные органы должны снизить административные барьеры для бизнеса. <…> Мы форсируем импортозамещение. Воссоздадим разорванные торговые и финансовые цепочки. А регионам дадим больше полномочий по поддержке граждан. Подписываюсь под каждым словом. Каждый день мы ставим галочки напротив пунктов программы "Новый НЭП". Скоро поставим еще несколько. Счет идет на дни, поэтому нам нужно действовать слаженно и решительно. Это залог победы. Сегодня выстоять – значит победить».
«Мейстер» пишет о продовольственной безопасности:
«Если оценивать возможности России в новом экономическом противостоянии, то ключевым козырем нашей страны станет продовольственная независимость, утраченная в свое время Советским Союзом и возвращенная уже в наше время – в основном в 2000-2010 годы, когда Россия благодаря серии продуманных мер стала одним из основных экспортеров зерна, а затем вышла на самообеспечение и позиции экспортера и по многим другим видам сельхозпродукции. Наличие на прилавках большого количества импортной продукции этот факт не отменяет – импорт в данном случае дает уже не обеспечение как таковое, а его разнообразие, позволяя выбор в любой сезон. И по большей части этот импорт, особенно фруктовый и овощной, никуда не денется – поскольку давно идет уже не из США и стран ЕС. А что до Европы… да, сыры это хорошо, да и хамон (помня страдания по антисанкциям 2014 года) тоже. Только вот на любом более-менее крупном российском рынке, что московском, что провинциальном, разнообразие отечественной молочки и мяса уже давно проходит по разряду "за год всего не попробуешь". Проблемы от санкций есть и наверняка будут еще, но продовольственная, в свое время погубившая и Российскую Империю, и СССР, к ним точно не относится».
«Рука рынка» все отрегулирует:
«Россия создаст собственные печатные платы. Их будут создавать "Российские космические системы". Для этого создан центр компетенции по разработке и производству собственных печатных плат, заявили в государственной корпорации. В Москве был организован замкнутый производственно-технический комплекс. Печатные платы нужны для электрического и механического соединения различных электронных компонентов. Они используются в любых радиоэлектронных приборах, в системах сигнализации и средствах телекоммуникации, бытовой технике, измерительном и промышленном оборудовании, военной промышленности. Вот вам и импортозамещение подъехало».
«Доктор Z прописал» рассказывает о космических перспективах:
«Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после отказа Европейского космического агентства от сотрудничества по миссии ExoMars заявил, что госкорпорация через несколько лет сможет провести марсианскую миссию самостоятельно. По его словам, потеряно будет несколько лет, но "мы повторим наш посадочный модуль, обеспечим его ракетой-носителем "Ангара" и с нового стартового комплекса космодрома "Восточный" проведем самостоятельно эту исследовательскую экспедицию". Рогозин отметил, что прекращение сотрудничества "очень горькое для всех энтузиастов космоса событие" – совместная миссия на Марс планировалась на сентябрь нынешнего года, труд тысяч специалистов по сути перечеркнут. Но не будем забывать, что это не только потери, но и возможности».
Совет и его Европа
МИД России распространил заявление о том, что РФ больше не будет участвовать в работе Совета Европы.
«Темник» подчеркивает, что это решение Россия приняла самостоятельно:
«Комитет министров Совета Европы принял решение об исключении России из состава организации. Шаг позиционируется как изгнание нашей страны из европейской структуры. Но справедливости ради надо взглянуть на факты. 10 марта на сайте МИД РФ появилась статья с недвусмысленным посланием – Россия не будет участвовать в работе Совета Европы. А 15 марта генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич вручено письмо Сергея Лаврова о выходе РФ из организации. Таким образом, все же правильнее говорить о том, что Россия сама покинула Совет Европы. Хотя еврочиновники попытались обыграть ситуацию иначе».
«Политтранзит» тоже отмечает, что даже здесь еврочиновники не удержались от вранья:
«16 марта Комитет министров Совета Европы принял решение о прекращении членства России в организации. В сообщении указывается, что решение принято в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы. Даже в этом случае Брюссель оказался верен уже привычной для себя манере ложной трактовки не только очередности событий, но и оснований для принятия решения. Поскольку Россия самостоятельно инициировала выход из СЕ на основании статьи 7 Устава, официально уведомив об этом Генсека Совета Европы».
Депутат Госдумы Петр Толстой объясняет решение России:
«Мы избавились от русофобского колпака, под которым мы находились многие годы. В последние годы стало очевидно – организация окончательно утратила объективность и не может далее выполнять возложенные на нее функции. Тем же, кто беспокоится о последствиях, хочу напомнить, что большинство норм международного права, в том числе Совета Европы, уже имплементированы в наше национальное законодательство. Вообще сейчас мы наблюдаем серьезное переформатирование отношений внутри Европы, и оно будет продолжаться. Какое место займет Россия в этом новом мироустройстве – зависит сейчас от всех нас».
«MediaKiller» отмечает, что печалиться должен Киев:
«Интересная ситуация разворачивается на фоне того, что РФ вышла из Совета Европы. Так, Европейский суд по правам человека прекращает рассмотрение всех исков против РФ, а учитывая, что в ЕСПЧ как раз рассматривался иск Украины по аннексии Крыма – дело может быть закрыто».
Журналистка Юлия Витязева комментирует фото со снятием российского флага у здания Совета Европы:
«Недостойны они нас. И флага нашего недостойны. Так что все правильно и логично. Фото сделано сегодня у здания Совета Европы – одной из множества дорогих и пафосных, но абсолютно бесполезных международных организаций».
Украина её наемники
В воскресенье вооруженные силы России ракетным ударом уничтожили базу подготовки подразделений иностранных наемников на Яворовском полигоне на западе Украины.
«338» рассказывает, что за иностранцы едут воевать за Зеленского:
«Associated Press накануне связывались с некоторыми уцелевшими наемниками, и информация от них оказалась очень интересной. Если совсем коротко, то основная масса наемников – пушечное мясо без опыта или с минимальным опытом. Которым наобещали с три короба, но даже оружия (старых АК) найти могут не всем. Не говоря о снаряжении. Отставные пожарные, полицейские, безработные – все едут на Украину. И почему-то большинство едет "обычными медиками". Украинцы в шоке от такого контингента. Потому что их надо учить и смотреть, чтобы они не разбежались. Плюс языковой и культурный барьер (некоторые не верили, что им придется увидеть ультраправых). Точные удары ВС РФ по казармам, складам особенно удручают наемников – они знают, что русские про них знают, и знают о главных целях на объектах украинской военной инфраструктуры. Кто-то говорит о необычайном патриотическом подъеме, стремлении защитить украинцев, особом уважении к Зеленскому. Но после того, как спесь уходит, они признают факт вербовки. Через фейсбук, тг, инстаграм: аккаунты потенциальных кандидатов либо ранее были отобраны, либо изучаются по реакциям на отдельные посты (т.е. применяются методы социнженерии)».
«Рупор Матрицы» пишет, что наемники бегут с Украины, понимая, во что ввязались:
«The Economist рассказывает душещипательную историю о том, как Британец Джейк Прайдей прибыл на Украину, чтобы помочь свидомым на войне – но уехал обратно спустя всего девять часов. Дело в том, что наемников сразу решили отправить в самое пекло на передовую. Это при том, что у некоторых из них вообще не было никакого боевого опыта. Особенно встревожился британский "доброволец", когда прочитал контракт, который все должны были подписать. Ежемесячно наемникам пообещали платить аж 230 долларов. Также их обязывали оставаться в украинских войсках на все время боевых действий, без указания каких-либо сроков – как и украинцам в возрасте 18-60 лет, им запрещалось покидать страну. В итоге британец отказался подписывать этот договор и отправился домой. Ну что здесь можно еще сказать? Героям слава!»
«Нефть Мёд МуртаZа» сообщает о бесславной смерти распиаренного канадского наемника:
«Канадский снайпер Вали убит российским спецназом через 20 минут после начала активных действии в Мариуполе. В иностранных СМИ его приезд на Украину освещали достаточно широко. Писали, что до этого он служил в 22-м королевском полку вооруженных сил Канады. У него за спиной – боевой опыт войны на Кандагарском фронте в Афганистане с 2009 по 2011 год. В 2015 году Вали помогал в борьбе с исламистами в Ираке. Попал он в войска Зеленского через посредничество друга, который организовывал "нейтральные конвои гуманитарной помощи" в занятый Россией регион Донбасса. Он говорил, что в тот момент почувствовал себя как "пожарник, услышавший сигнал тревоги"».
«Неофициальный БеZсоноV» сообщает, что вооруженные силы Украины обращаются с наемниками, как с пушечным мясом:
«Британских медиков Карла Уолша и Олли Фаннелла ВСУ хотели бросить на передок и забрать паспорта. По словам мужчин, они решили помочь Украине вскоре после того, как президент Владимир Зеленский объявил о формировании Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ. Уолш и Фаннел имели медицинский опыт, поэтому вызвались помогать раненым и заниматься гуманитарной работой, получив заверения в том, что им не придется участвовать в боевых действиях. После этого въехали на Украину через Польшу, однако были вынуждены покинуть страну всего через пять дней, так как их группу собирались послать из Львова в Киев после двух суток ускоренной подготовки. – СМИ. "Этим мальчишкам, у некоторых из которых не было военного опыта, сказали, что после 48 часов тренировок они отправятся прямиком на линию фронта. Отправятся умирать. В электронных письмах, которые мы получали, ничего не говорилось о том, что нам придется заключить годовой контракт и что у нас отнимут паспорта", – заявил Карл Уолш».
«Всевидящее око» констатирует, что ситуация с западными наемниками работает на пользу России:
«Потрясающая ситуация сложилась с западными наемниками. Тот случай, когда медийная картинка перевернулась с ног на голову – и стала более красноречивым материалом пропаганды, чем можно было себе представить. Сеть уже пестрит великолепными сюжетами, где сияющие лица и бравада на въезде в Украину сменяется паническими записями уже на выезде, спустя несколько суток. Британец, повоевавший за Гостомель так, что по итогу попал к украинцам же "на подвал", уничтоженный калибрами полигон, про который уже гудит весь reddit, еще один британец, рассказывающий дикие истории и бежавший с американскими подельниками с Украины на скорой, переодевшись в медика, чтобы его не отправили обратно, великий канадский снайпер, убитый в Мариуполе через 20 минут (оказался живым, но это поправимо). И еще больше – ненаписанных историй тех, кто въехал и не выехал, о чем тоже регулярно говорится. Тот момент, когда авангард украинской медийной войны уверенно выиграл этот бой... для противника. Гол в свои ворота, причем совершенно ошеломляющий. Картинка и послание "утром хайп – вечером цинк" вышли крайне убедительными».
Запад и его мнения
Жители стран, поддерживающих Киев, не в восторге от действий своих правительств.
«Коза кричала» приводит комментарий британца из репортажа BBC:
«Мы ведем бизнес больше ста лет. Такого не было никогда. Пытаемся не повышать цены, но долго не протянем. Ричард говорит, с прошлого года цена на белую рыбу из России выросла на 50%. На картошку – на 30%, и это не предел. На горошек – на 100%. А газ, чтобы это все поджарить, поднялся на 400%. Мы сократим производство минимум на 10%. Марк Робсон будет сажать меньше картошки, и это поле оставит пустым. Риски слишком высоки. Цена на удобрения утроилась. На электричество – утроилась. Доставка еще не удвоилась, но ждать недолго. Если мы тут засеем, это в убыток. Вот вам прямое следствие Украины, ковида и Брекзита».
«Крайности» отмечают, что и некоторые западные политики выражают недовольство:
«Депутаты Европарламента начинают осознавать разрушительные последствия санкций для мировой экономики, что существенно повлияет на качество жизни людей в западных странах. "Антироссийские санкции могут полностью разорить средний класс в Европе, но, как мы видим, они ничего не изменят в Украине... В этой истерии не будет победителей, только миллионы граждан в крайней нищете", – считает депутат Парламента Словакии Милан Мазурек. Говоря коротко и по существу: наложенные на Россию санкции нарушают все торговые отношение и отлаженные технические процессы. Мгновенное переустройство рынка неминуемо влечет за собой крах, от которого пострадают все страны Европы. Как итог: снижение уровня жизни населения, экономический мировой коллапс и абсолютная безрезультатность урегулирования ситуации на Украине».
Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс заявил, что санкции против России окажут большее влияние на мировой ВВП, чем спецоперация РФ по демилитаризации Украины.
«Мышь в овощном» радуется догадливости Мэлпасса:
«Все по классике: "Мы сидели взаперти три недели, пока Зоркий Глаз не заметил, что у сарая нет одной стены". Заметивший взаимосвязь между антироссийскими санкциями и состоянием мировой экономики глава Всемирного банка – большой молодец. Явно не зря занимает свой пост. Осталось понять, приведут ли его откровения к каким-то практическим шагам».
«СМЕРШ. Соловьев» рассказывает о возмущении итальянцев:
«Сотрудники гражданского аэропорта имени Галилео Галилея в городе Пиза отказались загружать в самолеты ящики с оружием и боеприпасами, которые направлялись на Украину под видом гуманитарного груза. Как сообщили в городском отделении профсоюза USB, несколько сотрудников рассказали, что рейсы, которые отправляются из грузового терминала, должны были быть заполнены провиантом, лекарствами и другими видами гумпомощи для Украины. "Однако грузчики увидели ящики, полные оружия различных типов, боеприпасов и взрывчатых веществ. Горький и ужасный сюрприз, подтверждающий атмосферу войны, в которую втягивает нас правительство (Марио) Драги", – говорится в сообщении профсоюза. Предполагается, что эти самолеты направятся на базы США и НАТО в Польше, откуда груз передается Украине. Позднее USB сообщил о проведении митинга перед зданием пизанского аэропорта, назвав "настоящей фальсификацией "гуманитарное" прикрытие" для подпитки боевых действий на Украине. В профсоюзе потребовали прекратить такие рейсы, а других сотрудников призвали отказываться загружать военные материалы в самолеты. Намедни нацик Гончаренко сетовал, что Россия бомбит склады с "гуманитарной" помощью. С чего бы?»
В прошлую пятницу в хорватском Загребе упал украинский беспилотник с авиабомбой. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бомбы там не было, но во вторник премьер Хорватии Андрей Пленкович опроверг его слова.
«Мюсли вслух» считают, что это еще цветочки:
«Любопытная деталь про украинский беспилотник, рухнувший на Загреб, оставив воронку глубиной 5 метров. Министр обороны Хорватии Марио Баножич сообщил, что на месте падения БПЛА найдены остатки авиабомбы советского производства. То бишь умельцы из 321-й отдельной эскадрильи ВВС Украины, эксплуатирующей "Стрижи", сумели подвесить бомбу на совершенно не для этого предназначенный аппарат, но не сумели правильно запрограммировать полетное задание. <…> Неплохой повод для европейцев и американцев задуматься, что станет с оружием, которое они сегодня радостно отправляют на Украину. Умельцы ВСУ наивысшего мастерства достигли вовсе не в переделке беспилотников в крылатые ракеты, а в продаже налево всякого военного имущества. Где и когда всплывут те "стингеры" и "джавелины", что не станут трофеями ВС РФ?»
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