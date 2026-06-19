Россиянам рассказали, кому банки откажут в выдаче кредита
Лазарь Бадалов в эфире НСН заявил, что банки продолжат отклонять три из четырех обращений, несмотря на временный всплеск одобрений заявок по кредитам.
Только незакредитованные заемщики имеют шансы без проблем получить одобрение на кредит, заявил в беседе с НСН экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.
Доля одобрений по заявкам на розничные кредиты с начала 2026 года выросла и к началу лета приблизилась к 25%, следует из данных НБКИ. При этом банки по-прежнему отклоняют около трех из четырех обращений за заемными деньгами, пишут «Известия». Бадалов уверен, что рынку не стоит ждать изменений в ближайшем будущем.
«Сработал эффект низкой базы, потому что до этого все-таки долгое снижение наблюдалось, теперь идет коррекция. Потребительские кредиты бывают разными, это статистические особенности, я не могу говорить о существенном изменении на рынке кредитования. Пока рано об этом говорить. Я не скажу, что рынок болен, но это не признак изменения ситуации в пользу роста», — отметил он.
По его словам, банки сегодня чаще всего отказывают людям, которые уже имеют один кредит.
«Чтобы повысить шанс получить кредит, нужно учитывать все регуляторные требования. Банк России внес изменения в регулирование, банки учитывают долговую нагрузку, количество кредитов, уровень дохода заемщика. Если у вас уже есть кредит, банки будут думать, незакредитованные заемщики имеют больше всего шансов получить одобрение», — рассказал он.
ЦБ призвал банки тщательнее выбирать заемщиков, поэтому урезание заявленной суммы – это сегодня наилучший вариант при частых отказах, заявил в беседе с НСН ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Подмосковье из-за атаки БПЛА погибла восьмилетняя девочка
- Депутат Колунов не поддержал наказание для блогеров за съемку дефектов новостроек
- Россиянам рассказали, кому банки откажут в выдаче кредита
- Армия России освободила Юрковку в ДНР
- «Хорошее количество голосов»: Дюжев впервые прокомментировал итоги праймериз
- «Жара не придет»: Какой конец июня ждет москвичей
- Лукашенко подарили корову джерсейской породы
- У берегов Камчатки произошло 12 сильных землетрясений за полтора часа
- Депутат Водолацкий отверг заморозку конфликта на Украине по линии фронта
- Не «Ландышами» едиными: Какие сериалы смотрели россияне в начале 2026 года