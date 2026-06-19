«Сработал эффект низкой базы, потому что до этого все-таки долгое снижение наблюдалось, теперь идет коррекция. Потребительские кредиты бывают разными, это статистические особенности, я не могу говорить о существенном изменении на рынке кредитования. Пока рано об этом говорить. Я не скажу, что рынок болен, но это не признак изменения ситуации в пользу роста», — отметил он.

По его словам, банки сегодня чаще всего отказывают людям, которые уже имеют один кредит.

«Чтобы повысить шанс получить кредит, нужно учитывать все регуляторные требования. Банк России внес изменения в регулирование, банки учитывают долговую нагрузку, количество кредитов, уровень дохода заемщика. Если у вас уже есть кредит, банки будут думать, незакредитованные заемщики имеют больше всего шансов получить одобрение», — рассказал он.

ЦБ призвал банки тщательнее выбирать заемщиков, поэтому урезание заявленной суммы – это сегодня наилучший вариант при частых отказах, заявил в беседе с НСН ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

