Депутат Колунов не поддержал наказание для блогеров за съемку дефектов новостроек

Блогеров, снимающих дефекты в новостройках, не следует наказывать, если они действуют в рамках закона. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с NEWS.ru на полях форума «Движение» в Сочи.

Депутат ответил на инициативу владельца ГК «ТОЧНО» Николая Амосова о санкциях за подобную деятельность блогеров.

Как отметил Колунов, он выступает за профессиональный подход в любой сфере: строителю следует качественно строить, а блогер, который дает оценку чужим работам, должен разбираться в нормативах. При этом депутат указал, что специализирующиеся на защите прав дольщиков юристы уже нашли в этом нишу для заработка.

«С одной стороны, можно призвать застройщиков: выполняйте работу так, чтобы не было недостатков, за которые можно было бы зацепиться. Но если говорить по-честному, у нас уже у всех застройщиков есть свои управляющие компании, которые они заводят именно для того, чтобы нивелировать все эти вещи», — подчеркнул Колунов.

Парламентарий разграничил статусы покупателя и блогера. По его словам, первый имеет право быть недовольным качеством объекта. Кроме того, Колунов также допустил, что при желании можно рассмотреть возможность лицензирования действий блогеров-оценщиков.

Ранее Колунов сообщил, что правительство к сентябрю определит критерии для лифтовых организаций, получающих право на техническое обслуживание и ремонт лифтов в многоквартирных домах.

