Армия России освободила Юрковку в ДНР

Вооруженные силы России взяли под свой контроль еще одно село в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

ВС РФ освободили населенный пункт Артема в ДНР

«Освобожден населенный пункт Юрковка», — указали в ведомстве.

Контроль над ним установили за истекшие сутки, пишет RT. Уточняется, что территорию освободила «Южная» группировка войск.

Ранее армия России установила контроль над селом Рай-Александровка в ДНР.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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