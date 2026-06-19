Армия России освободила Юрковку в ДНР
19 июня 202612:34
Юлия Савченко
Вооруженные силы России взяли под свой контроль еще одно село в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
«Освобожден населенный пункт Юрковка», — указали в ведомстве.
Контроль над ним установили за истекшие сутки, пишет RT. Уточняется, что территорию освободила «Южная» группировка войск.
Ранее армия России установила контроль над селом Рай-Александровка в ДНР.
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