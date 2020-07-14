В организации выхода Закарпатья из состава Украины заподозрили Будапешт
Экс-советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин предрек в эфире НСН ухудшение отношений между Украиной и Венгрией.
Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла деятельность группы граждан в Закарпатской области, пытавшихся организовать выход Закарпатья из состава страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Она предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Сообщается, что представители иностранных организаций привлекли гражданина Украины для сбора подписей жителей Закарпатья в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора. Согласно ему в 1920 году от Венгрии отошли территории, в том числе часть земель современной Закарпатской области.
Деятельность выявленной группы сепаратистов не обошлась без участия самого Будапешта, заявил в эфире НСН украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Без самого Будапешта это никак не могло обойтись. Это должен быть прямой приказ, деньги. Как раз в Венгрии есть группы, которые думают, что они этим воспользуются в свете событий, которые сейчас происходят и в России, и в США. Это очень опасные игры. Украина может сформировать 500-тысячную армию. Понятно, что у Венгрии шансов против Украины никаких нет, она очень легко с ней справится. Венгрия - это маленький зверек, который дразнит откормленного милитарного бульдога со всеми вытекающими последствиями», - сказал политолог.
Инцидент приведет к стратегическому ухудшению отношений между Украиной и Венгрией, считает бывший советник Кучмы.
«Это будет усиление военного противостояния на этом участке границы. Там уже есть украинские войска и, скорее всего, будут размещены ракеты. Там будут созданы еще несколько бригад, которые Киев развернет на границе, если Венгрия не прекратит эти провокации.
Кроме того, украинский политолог не исключил, что Украина инициирует собрание Словакии и Румынии для создания антивенгерской коалиции.
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что сохранение целостности Украины может произойти, если власти страны решатся на федерализацию государственного управления.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
740 тыс.+6 248 / сут.
Умерли
11 614+175 / сут.
Выздоровели
513 тыс.+8 804 / сут.
- В Москве подтвердились 613 новых случаев COVID-19
- В России выявлены ещё 6,2 тысячи случаев COVID-19
- Хабаровчане пожаловались на шум из-за митингов
- Мировой лидер наружной рекламы ушёл из России
- Россия заработала на золоте больше, чем на экспорте газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru