В организации выхода Закарпатья из состава Украины заподозрили Будапешт

Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла деятельность группы граждан в Закарпатской области, пытавшихся организовать выход Закарпатья из состава страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Она предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Сообщается, что представители иностранных организаций привлекли гражданина Украины для сбора подписей жителей Закарпатья в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора. Согласно ему в 1920 году от Венгрии отошли территории, в том числе часть земель современной Закарпатской области.

Деятельность выявленной группы сепаратистов не обошлась без участия самого Будапешта, заявил в эфире НСН украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Без самого Будапешта это никак не могло обойтись. Это должен быть прямой приказ, деньги. Как раз в Венгрии есть группы, которые думают, что они этим воспользуются в свете событий, которые сейчас происходят и в России, и в США. Это очень опасные игры. Украина может сформировать 500-тысячную армию. Понятно, что у Венгрии шансов против Украины никаких нет, она очень легко с ней справится. Венгрия - это маленький зверек, который дразнит откормленного милитарного бульдога со всеми вытекающими последствиями», - сказал политолог.