СБУ пресекла попытку «отделить» Закарпатье
Служба безопасности Украины отчиталась о пресечении антиукраинской деятельности группы граждан в Закарпатье, которая планировала собирать подписи в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора. По нему в 1920 году от Венгрии отошла часть территорий, включая земли современной части Закарпатской области страны.
Сотрудники СБУ нашли в анкетах призывы к нарушению целостности Украины.
Организатору группы объявлено о подозрении, причастность других лиц устанавливается. Им грозит от пяти до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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