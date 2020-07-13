СБУ пресекла попытку «отделить» Закарпатье

Служба безопасности Украины отчиталась о пресечении антиукраинской деятельности группы граждан в Закарпатье, которая планировала собирать подписи в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора. По нему в 1920 году от Венгрии отошла часть территорий, включая земли современной части Закарпатской области страны.

Сотрудники СБУ нашли в анкетах призывы к нарушению целостности Украины.

Организатору группы объявлено о подозрении, причастность других лиц устанавливается. Им грозит от пяти до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

