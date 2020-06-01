Киев и Будапешт договорились о создании на Украине Венгерского района

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о смягчении позиции Венгрии по ряду вопросов, в первую очередь — спора вокруг закона «Об образовании», который предполагает, что большинство уроков в стране будет вестись на украинском языке.

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Отмечается, что взамен Киев согласился создать так называемый Венгерский район с центром в Береговом. Также отмечается, что Киев и Будапешт пришли к соглашению об изучении венгерского языка и культуры в Закарпатье, передает Газета.ру

В июле 2020 года должна состояться встреча президентов двух стран Владимира Зеленского и Виктора Орбана в Киеве, в ходе которой стороны должны подписать меморандум о сотрудничестве.

На этом фоне пришли сообщения о беспорядках, устроенных на границе Украины и Венгрии. Там возмущенные действиями пограничников водители блокировали контрольно-пропускной пункт «Тиса» - в частности, они столкнули в кювет служебный автомобиль, передает «Свободная пресса». С венгерской стороны пробка на въезд на Украину растянулась уже на несколько километров.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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