Экс-депутат Рады согласился с возможным развалом Украины

Бывший глава СБУ рассказал, какие еще регионы может потерять Украина. Генерал-майор Василий Вовк отметил, что на сегодняшний день первыми кандидатами на отделение от Украины выглядят Закарпатье и Буковина, где значительная часть местного населения имеет венгерские и чешские паспорта, да ещё и финансово подпитывается руководством Венгрии. Ещё одним потенциально сепаратным регионом Вовк назвал Черниговскую область, где проживает много белорусов.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН рассказал, что развал страны предсказывали многие политики. По его словам, последняя надежда на Зеленского не оправдались.

«Сама украинская власть, и ее представители, в том числе Кучма, и другие, достаточно авторитетные лица, давно уже говорят, что Украина может сохраниться как единое государство только при правильной политике, или же будет развал на несколько регионов. На юго-востоке терпение уже лопается. Была какая-то надежда на Зеленского, он все-таки декларировал серьезные изменения по языку, по демократии, по националистам и так далее, но, к сожалению, продолжает политику Порошенко. Ведется политика раскола - разделяй и властвуй. При таком в конечном итоге можно ожидать развала любой страны», - предсказал он.