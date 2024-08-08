В ООН заявили об обеспокоенности ранением военкора Поддубного при атаке дрона ВСУ

ООН обеспокоена ранением военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного после атаки дрона Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на офис генсека международной организации.

Военкор Поддубный пришёл в сознание

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак выразил надежду на быстрое выздоровление российского журналиста.

Корреспондент получил ранения в результате атаки украинского дрона в Курской области. В настоящее время он пришел в сознание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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